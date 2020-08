Na Europa cresce o receio de uma segunda vaga com muitos países a impor novas restrições.

Poucos dias depois de o governo britânico ter reforçado as medidas para conter a propagação da Covid-19, a polícia teve de interromper uma festa ilegal com 500 pessoas, numa floresta na região este do Reino Unido.

No país, as multas por ajuntamento podem chegar aos 11 mil euros.

