Portugal com três mortes e 244 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 3 mortes e 244 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.819 para 1 822, mais três do que no domingo. Já o número de infetados aumentou de 57.768 para 58 012, mais 244.

O número de pessoas internadas é de 349, mais oito do que ontem, e nos cuidados intensivos continuam 41 pessoas.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 41 961, mais 76do que no domingo.

Portugal pode sair já esta semana da lista de países seguros do Reino Unido

O jornal The Times informou no domingo que o governo britânico deverá voltar a tornar obrigatória a quarentena para quem chegue de Portugal a partir do final desta semana. Em causa está o aumento de infetados com coronavírus nos últimos sete dias.

O número de casos em Portugal por 100 mil habitantes subiu de 16,4 para 19,4, sendo que o Reino Unido informou que voltaria a impor a quarentena obrigatória quando o rácio ultrapassasse os 20 casos por 100 mil habitantes.

Portugal saiu da lista negra do Reino Unido no dia 22 de agosto, desde aí que tem registado mais subidas diárias do que descidas.

PCP vai divulgar Plano de Contingência da Festa do Avante!

O PCP anunciou esta segunda-feira que vai revelar durante o dia o Plano de Contingência da Festa do Avante! e revelou que o parecer da Direção-Geral de Saúde (DGS) reconhece que estão reunidas as condições de segurança para a festa, na Quinta da Atalaia.

Em comunicado enviado às redações, o partido sublinha que o parecer do DGS dá conta de "que estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espectáculos e festivais que se realizam pelo País ou simplesmente nas idas a centros comerciais."

