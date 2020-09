Primeiro-ministro apela a instalação da aplicação Stayaway Covid

O primeiro-ministro apelou esta segunda-feira para que todos os portugueses instalem a aplicação Stayaway Covid, que permite rastrear de forma rápida e anónima as redes de contágio por covid-19, sublinhando que é uma ferramenta segura.

Na sessão de apresentação no Porto, António Costa garante que não é necessário ter receio de descarregar a aplicação, até porque é o próprio utilizador que decide se informa ou não que está infetado.

“É segura, não dá para os engraçadinhos fazerem partidas. Só posso dar o alerta de que estou infetado se o médico que detetou me der um código. Não haverá falsos alertas”, explicou.

Uma preocupação partilhada pela ministra da Saúde, que diz que a “identificação de contactos é uma intervenção central em saúde pública”, pelo que considera a Stayaway Covid uma ferramenta "fundamental" para apoiar as autoridades da saúde de forma a acelerar o seu trabalho.

Como funciona?

A StayAway Covid foi desenhada pelo INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, e pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com outros parceiros, e teve de ser alterada várias vezes para estar de acordo com as regras internacionais.

É uma que avisa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço que alguém infetado. A aplicação faz o rastreamento de contactos através da proximidade dos dispositivos.

Em pouco mais de 24 horas, a aplicação já foi descarregada mais de 10 mil vezes.

Marcelo espera que aplicação seja mais valia para todos

O Presidente da República assegura que não teve dúvidas ao dar luz verde para se avançar com a aplicação. Marcelo Rebelo de Sousa diz que todo o cuidado é pouco e que o otimismo deve ser controlado. Diz mesmo que não se pode entrar em euforias.