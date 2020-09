Regresso à escola com regras diferentes em toda a Europa

As novas medidas são diferentes de país para país. Em França, a máscara é obrigatória para professores, auxiliares e crianças com mais de 11 anos. Já na Bélgica, o equipamento de proteção tem de ser usado por maiores de 12.

A Rússia é o país da Europa com mais infetados, mas um dos que tem medidas menos apertadas. Só os professores de Moscovo são obrigados a usar máscara, mas podem tirá-la nas aulas.

Em Espanha, as aulas recomeçam esta semana em algumas comunidades autónomas. Todas as crianças com mais de 6 anos vão ter de usar máscara.