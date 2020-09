O surto no lar da Póvoa de Santarém já tem 55 infetados e há 20 que estão internados. A direção do lar pediu ao Instituto da Segurança Social que fechasse a instituição, mas as autoridades de saúde concluíram que não havia razões para tal.

O surto terá começado há duas semanas, depois de uma médica do Hospital de Santarém, que também presta cuidados no lar, ter testado positivo à Covid-19.