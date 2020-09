Portugal com 3 mortes e 390 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.827 mortes e 58.633 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.824 para 1.827, mais 3 do que na terça-feira. Já o número de infetados aumentou de 58.243 para 58.633, mais 390.

O número de pessoas internadas é de 337, menos 13 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão menos 3 doentes, num total de 41.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 42.233, mais 129 do que na segunda-feira.

Avante. PCP vende bilhetes acima da lotação máxima

MÁRIO CRUZ

O PCP continua a vender bilhetes para a Festa do Avante, apesar da lotação máxima definida pela Direção-Geral de Saúde, face à pandemia do novo coronavírus.

O número máximo de pessoas que podem estar em simultâneo na Quinta da Atalaia é de 16.563.

Os comunistas não revelam quantos bilhetes já foram vendidos. O partido admite que está a vender bilhetes acima da lotação máxima, mas sublinha que nem todos são para ir à festa.

Guia de contágios nas escolas vai ser tornado público na próxima semana

A Direção-Geral da Saúde vai lançar, no dia 7, um manual com indicações, caso haja infetados nas escolas. Mas as orientações gerais já foram avançadas pelo Ministério da Educação no início de julho.

Aplicação StayAway Covid. Como funciona? Que dados recolhe?

O primeiro-ministro apelou na segunda-feira para que todos os portugueses instalem a aplicação Stayaway Covid, que permite rastrear de forma rápida e anónima as redes de contágio por Covid-19, sublinhando que é uma ferramenta segura.

Mas como funciona? Que dados recolhe? Como instalar? Perguntas que procuram ser respondidas por José Manuel Mendonça, presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Tecnologia e Ciência.

