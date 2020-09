Universidade da Beira Interior está a desenvolver uma vacina contra a Covid-19

Uma aluna de doutoramento em Biomedicina da Universidade da Beira Interior está a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina em pó que será preventiva, mas também terapêutica contra a doença Covid-19.

O objetivo é conseguir uma vacina mais eficiente, mais económica e de fácil distribuição e administração.

O projeto está a ser desenvolvido no Centro de Investigação em Ciências da Saúde da UBI e foi contemplado com uma bolsa de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do concurso DOCTORATES 4 COVID-19. Conta ainda com a colaboração de um investigador da Universidade de Austin, no Texas, EUA.