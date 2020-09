Há um surto de Covid-19 num lar em Vale São Cosme, no concelho de Famalicão. Entre as 43 pessoas infetadas, 26 são utentes e 17 são funcionários.

Isabel Jardim, diretora do Lar do Centro Social e Paroquial Vale São Cosme, explica que os utentes foram encaminhados para o serviço de urgência do Hospital de Famalicão. Revela ainda que estão "estáveis" e "em observação".