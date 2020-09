Usar máscara e evitar beijos durante o sexo, aconselha médica

Deixe de beijar e considere usar uma máscara ao fazer sexo para se proteger do coronavírus, recomendou uma das melhores médicas do Canadá na quarta-feira.

Theresa Tam disse, num comunicado, que a probabilidade de ficar infetado através do sémen ou fluído vaginal é muito baixa. No entanto, a atividade sexual com novos parceiros aumenta o risco de contrair o vírus, especialmente se houver contato próximo, como beijar.

Por isso, a médica aconselha a não beijar o parceiro, a evitar o contacto cara a cara, a utilizar uma máscara que cubra a boca e o nariz e a monitorizar o parceiro no que diz respeito a sintomas antes de qualquer atividade sexual.

A saúde sexual é uma parte importante da saúde geral, disse Theresa, lembrando que se tomar precauções pode encontrar formas de desfrutar da intimidade física.

Desde o ínicio da pandemia, o Canadá registou 130.242 casos de covid-19 e 9.138 mortes. Os novos casos diários estão muito abaixo do volume máximo, mas houve um aumento recente, impulsionado por surtos em certas províncias do oeste do Canadá.