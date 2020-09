DGS vai testar utentes de lar de Sernancelhe

Continuam a aumentar os casos positivos de Covid-19 no concelho de Sernancelhe, no distrito de Viseu. A principal preocupação da Direção-Geral da Saúde está agora no lar da Santa Casa da Misericórdia onde o provedor está infetado com a doença e mais de 60 pessoas estão em vigilância ativa.

Portugal com mais 4 mortes e 406 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.833 mortes e 59.457. casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.829 para 1.833, mais 4 do que na quinta-feira. Já o número de infetados aumentou de 59.051 para 59.457, mais 406.

O número de pessoas internadas é de 339, mais 5 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão menos 4 doentes, num total de 40.

O número de doentes dados como recuperados de Covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 42.576, mais 149 do que na quinta-feira.

Os dados da DGS indicam que as quatro vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 30.609 casos (mais 194) e 677 mortos.