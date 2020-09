Covid-19: E quando não é possível respeitar o metro de distância entre alunos na sala de aula?

A uma semana do começo do ano letivo, as escolas tentam adaptar-se às novas exigências e criar novas rotinas.

No agrupamento de Escolas Eça De Queirós, em Lisboa, estudam dois mil alunos. Metade está na Escola Secundária Eça de Queirós, no Bairro dos Olivais, onde o ano letivo vai começar no próximo dia 17 e as novas regras de segurança e higiene são para cumprir dentro do que é possível.

A diretora do agrupamento de escolas diz não ser possível "ter professores a dobrar, nem espaços a dobrar", porque se dividissem as turmas teriam de duplicar salas de aulas e professores.

As recomendações da Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação servem de guia para as escolas. Cabe a cada estabelecimento de ensino adaptar à realidade que têm.