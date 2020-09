Covid-19. Setenta alunos da Escola Alemã de Lisboa em quarentena

Cerca de 70 alunos da Escola Alemã de Lisboa estão de quarentena preventiva, depois de um aluno ter testado positivo para a Covid-19.



Um dos alunos, que esteve pesente no primeiro dia de aulas, foi diagnosticado com covid-19 no passado sábado, segundo o Jornal Público.

As três turmas do ensino médio que estiveram em contacto com este aluno foram aconselhadas a permanecer em casa, e estão a ter aulas à distância.

A decisão foi comunicada pela delegada de saúde de Lisboa.

Todos os outros níveis de ensino mantêm o funcionamento regular com aulas presenciais.

Veja também: