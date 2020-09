Índia regista 90 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas 

A Índia ultrapassou o Brasil e é agora o segundo país mais atingido pela pandemia do novo coronavírus. Em 24 horas, mais de 90 mil indianos foram atingidos pela doença, numa altura em que o país está a reabrir várias atividades.

O segundo país com mais população do planeta conta esta segunda-feira com 4,2 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, contra 4,12 milhões no Brasil e 6,25 milhões nos EUA, segundo os últimos dados recolhidos pela AFP.

O balanço efetuado pelo Ministério da Saúde da Índia elevou o total de mortos para 71.642.

A Índia tem registado o maior número de casos diários a nível mundial há quase um mês, enquanto o Governo procura revitalizar uma economia em contração, permitindo a abertura do comércio e a normalização dos serviços de transporte públicos.