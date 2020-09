Índia ultrapassa Brasil e é agora o 2.º país do mundo com mais casos de Covid-19

A Índia é agora o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19 ao atingir os 4,2 milhões de infeções dese o início da pandemia, ultrapassando o Brasil, numa altura em que os casos estão a aumentar em vários países como o Reino Unido, a França ou a Espanha.

O segundo país com mais população do planeta conta esta segunda-feira com 4,2 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, contra 4,12 milhões no Brasil e 6,25 milhões nos EUA, segundo os últimos dados recolhidos pela AFP.

O balanço efetuado pelo Ministério da Saúde da Índia elevou o total de mortos para 71.642.

A Índia tem registado o maior número de casos diários a nível mundial há quase um mês, enquanto o Governo procura revitalizar uma economia em contração, permitindo a abertura do comércio e a normalização dos serviços de transporte públicos.

Números aumentam em vários países

Em vários países onde a epidemia parecia estabilizar desde o final da primavera têm visto um aumento dos casos de infeção, nomeadamente na Europa.

No domingo, o Reino Unido registou mais de 3 mil casos positivos, o número diário mais alto desde final de maio.

A epidemia também está a ganhar terreno em França com mais de 25 mil casos novos em três dias, com um pico de 9 mil na sexta-feira.

Coronavírus já fez pelo menos 880.396 mortos em todo o mundo

A pandemia provocada pela covid-19 já matou pelo menos 880.396 pessoas em todo o mundo, e mais de 26.947.550 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 17.709.800 já são considerados curados.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 188.540 mortes para 6.246.162 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.302.187 pessoas foram declaradas curadas.

O Peru é o país com maior número de mortes relativamente à população, com 90 mortes por 100.000 habitantes, seguido por Bélgica (85), Espanha (63), Reino Unido (61) e Chile (60).

A região da América Latina e Caraíbas contabiliza 289.874 mortes em 7.778.905 casos, a Europa 218.117 mortes (4.174.404 casos), os Estados Unidos e o Canadá 197.723 mortes (6.377.631 casos), Ásia 104.864 mortes (5.724.057 casos), Médio Oriente 37.929 mortes (1.568.507 casos), África 31.087 mortes (1.294.106 casos) e Oceânia 802 mortes (29.945 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de 1.840 mortes e 60.258 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.838 para 1.840, mais 2 do que no sábado. Já o número de infetados aumentou de 59.943 para 60.258, mais 315.

O número de pessoas internadas é de 354, mais 9 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão mais 2 doentes, num total de 43.

O número de doentes dados como recuperados de Covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 42.953, mais 160 do que na quinta-feira.

