Surto de covid-19 em Sernancelhe. Subiu para 75 o número de infetados

Em Sernancelhe, no distrito de Viseu, subiu para 75 o número de infetados com o novo coronavírus.

Todos os utentes dos lares testaram negativo, o que significa que o plano de contingência aplicado está a funcionar e garantiu até aqui que nenhum idoso fosse infetado.

Mantém-se para já a situação de alerta, mas alguns serviços essenciais como a linha de apoio a idosos ou a entrega de medicamentos foram retomados.

A feira semanal continua suspensa e as piscinas municipais encerradas.

Portugal com mais 3 mortes e 687 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.855 mortes e 62.813 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.852 para 1.855, mais 3 do que na quinta-feira - duas mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra teve lugar na região do Algarve.

O número de infetados aumentou de 62.126 para 62.813, mais 687, o número de novos casos mais alto desde 16 de abril

Em vigilância permanecem 35.712 contactos, mais 531 do que na quinta-feira.

Há mais 203 pessoas recuperadas da doença, totalizando 43.644.

O número de internados desceu para 404 (menos dois) e o de doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos baixou para 54 (menos três).