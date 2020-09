Como se preparam as famílias para o regresso às aulas 

A receção aos alunos começa na próxima semana em várias escolas do país.

As famílias preparam-se para o recomeço das aulas presenciais com novas normas de prevenção por causa da pandemia do novo coronavírus.

Marcelo diz que vai ser preciso fazer "das tripas coração" no novo ano letivo

O Presidente da República aconselhou esta sexta-feira humildade para corrigir o que correr menos bem no novo ano letivo, que anteviu complexo devido à pandemia de covid-19, e considerou que vai ser preciso "fazer das tripas coração".

Questionado sobre o início do novo ano letivo, o chefe de Estado começou por defender a importância do ensino presencial, alegando que "o ensino não presencial não é verdadeiramente ensino completo".

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que este ano letivo "provavelmente não é perfeito, foi posto de pé no meio de uma pandemia, com o ano letivo anterior ainda a terminar e com muito pouco tempo".