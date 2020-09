Coronavírus na Europa. Alguns países registam recorde de números

Na Europa, multiplicam-se as medidas dos governos nacionais para evitar novos confinamentos, agora que em alguns países são batidos os recordes absolutos de novas infeções por coronavírus.

O continente assiste a um aumento generalizado do número de casos diários, com alguns países como França, com quase 10 mil casos por dia.

O primeiro-ministro Jean Castex, ele próprio em isolamento profilático por ter estado em contacto com um caso positivo, pediu até segunda-feira um plano de combate ao vírus por parte dos 42 departamentos mais afetados do país, como Marselha ou Bordéus.