Coronavírus na Europa. Vários países aplicam novas restrições 

Com a subida exponencial de infeções pelo coronavírus, há já novas restrições em vários países da Europa.

Em França, estão proibidos mercados de rua e festas em Bordéus e Marselha. Na segunda cidade mais populosa, as unidades de cuidados intensivos atingiram já o limite. O Governo de Macron lançou ainda uma campanha para relembrar comportamentos travão ao contágio.

Na Holanda, e com a previsão de uma segunda vaga da doença, as autoridades de saúde decidiram triplicar a capacidade das unidades de cuidados intensivos. O objetivo é evitar a rutura dos hospitais e a transferência de doentes para a vizinha Alemanha, como sucedeu em março e abril, no pico da pandemia.

No Reino Unido, a polícia tem agora trabalho acrescido para aplicar a regra dos seis. Tenta fazer cumprir as novas regras de ajuntamentos populares.