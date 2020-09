Brigadas para lares: presidente do Segurança Social "confiante" na contratação de médicos até ao final do mês

O Instituto de Segurança Social entregou à Cruz Vermelha Portuguesa a contratação de profissionais de saúde para reforçar as brigadas de intervenção rápida para atuar em casos nos lares, anunciadas pelo Governo entre as medidas de combate à covid-19.

As equipas estariam a postos até ao final do mês de setembro nos 18 distritos, mas está a ser difícil contratar médicos.

O Expresso adianta este sábado que os médicos estão a recusar-se a integrar estas equipas. O Presidente do Instituto da Segurança Social reconhece que não é fácil contratar, em particular nalgumas regiões do país, mas diz-se confiante que "duas dezenas de médicos, será possível, até ao final do mês".

Ao telefone, à SIC, Rui Fiolhais disse ter garantias de que as brigadas estarão prontas para atuar no caso de um surto de covid-19 num lar, em qualquer ponto do país, na altura em que foi anunciado pelo Governo que estariam.