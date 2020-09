Covid-19. Reino Unido regista 3.899 novos casos diários

O Reino Unido regista este domingo 18 mortes e 3.899 novos casos de infeção e o governo britânico pondera avançar com restrições sociais ou confinamentos nos próximos dias, disse o ministro da Saúde do país.

Matt Hancock disse hoje à BBC que abordou, este fim de semana, com o presidente da câmara da capital, que tipo de medidas seriam necessárias para conter a propagação no novo coronavírus.

O governante afirmou que "não se pode descartar que, em algum momento da próxima semana, se volte a pedir aos cidadãos que trabalhem a partir de casa e alertou que só cumprindo as regras se pode evitar um novo confinamento.

O Reino Unido regista 394.257 casos confirmados e 41.777 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Do total de mortes, 18 ocorreram nas últimas 24 horas, segundo o balanço mais atual divulgado.

O país regista este domingo mais 3.899 novos casos de infeção, um número um pouco inferior ao divulgado no sábado, quando se atingiu 4.422, o recorde de casos positivos diários.

Na capital, por cada 100.000 habitantes, o número de infetados aumentou numa semana de 18,8 para 25 e estima-se que os positivos identificados em Londres tenham chegado ao norte de Inglaterra, onde já existem controles mais rígidos.

Multas até 11 mil euros no Reino Unido para quem desrespeitar regras de confinamento

Perante a situação, o Governo anunciou, a partir do dia 28, aplicar multas até 10 mil libras (10.690 euros) para cidadãos infetados que não cumpram o isolamento profilático ou que suspeitos de terem estado em contacto com pessoas infetadas.

A decisão foi anunciada plo Governo britânico este sábado num conjunto de novas medidas de restrição.

Depois desta semana Boris Johnson ter dito que o Reino Unido enfrenta já a segunda vaga da pandemia, o Governo de Londres pede às pessoas que testem positivo que se isolem por dez dias, enquanto os que vivem com alguém que tenha testado positivo ou apresente sintomas deve ficar confinado durante 14 dias.

Caso as regras não sejam respeitadas, as multas vão dos mil aos 11 mil euros.

Quem tiver menos rendimentos e tiver de se manter em quarentena beneficia de um subsídio de 500 libras (531 euros).

PROTESTO EM LONDRES CONTRA RESTRIÇÕES ACABA EM CONFRONTOS ENTRE A POLÍCIA E MANIFESTANTES

A polícia de Londres entrou, este sábado, em confronto com manifestantes que protestavam contra as restrições que visam conter a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com a agência Associated Press, os confrontos ocorreram quando a polícia tentava dispersar centenas de manifestantes reunidos em Trafalgar Square, no centro de Londres.

