Multas até 11 mil euros no Reino Unido para quem desrespeitar regras de confinamento

Multas até 11 mil euros para quem não respeitar o confinamento em caso de infeção pelo novo coronavírus passam a vigorar no Reino Unido.

A decisão foi anunciada plo Governo britânico este sábado num conjunto de novas medidas de restrição.

Depois desta semana Boris Johnson ter dito que o Reino Unido enfrenta já a segunda vaga da pandemia, o Governo de Londres pede às pessoas que testem positivo que se isolem por dez dias, enquanto os que vivem com alguém que tenha testado positivo ou apresente sintomas deve ficar confinado durante 14 dias.

Caso as regras não sejam respeitadas, as multas vão dos mil aos 11 mil euros.

Protesto em Londres contra restrições acaba em confrontos entre a polícia e manifestantes

A polícia de Londres entrou, este sábado, em confronto com manifestantes que protestavam contra as restrições que visam conter a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com a agência Associated Press, os confrontos ocorreram quando a polícia tentava dispersar centenas de manifestantes reunidos em Trafalgar Square, no centro de Londres.

Reino Unido, Espanha e França voltam a apertar as medidas de restrição

Os números de doentes com Covid-19 têm registado máximos diários em vários países europeus. A partir de segunda-feira, países como o Reino Unido, Espanha ou França voltam a apertar as medidas de restrição.

