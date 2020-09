Portugal com mais 8 mortes e 623 casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de um total de 1.920 mortes e 69.200 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.912 para 1.928 , mais 8 do que no domingo. O número de infetados aumentou de 68.577 para 69.200, mais 623.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 7 internamentos, aumentando para 518 o número de pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registada uma redução de 2 utentes nos cuidados intensivos, num total de 61.

De ontem para hoje recuperaram 140 doentes, pelo que 45.736 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Em vigilância estão 40.465 contactos, mais 1.103 em relação a domingo.

Ordem dos Médicos pretende divulgação urgente da Estratégia Outono-Inverno para a Saúde

A Ordem dos Médicos defende a divulgação urgente da Estratégia Outono-Inverno para a Saúde e insiste na utilização de máscara em espaços públicos abertos e na necessidade de reforço da capacidade laboratorial para testes rápidos de diagnóstico.

Num comunicado hoje divulgado, o bastonário e o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos (OM) solicitam também uma atualização das normas e orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde para "garantir a melhor articulação e concertação das respostas a nível ambulatório e hospitalar".

A OM recomenda ainda a criação de equipas médicas de resposta em prontidão para situações complexas, como surtos em lares, e reafirma a "necessidade imperiosa do adequado reforço de recursos humanos na Linha de Saúde 24, nas equipas de Saúde Pública e no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a monitorização dos níveis de burnout e sofrimento ético dos profissionais de saúde".

Os dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verifica o maior número de infeções no país, foram notificados mais 439 novos casos, contabilizando 35.443 casos de infeção e 731 mortes desde o início da pandemia.

A região Norte regista hoje mais 113 casos, somando agora um total de 24.908, com 875 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 30 casos, tendo agora 5.651 infeções e 257 mortos contabilizados desde o início da pandemia.

No Alentejo foram registados mais 22 casos de Covid-19, totalizando 1.340 casos e 23 mortos até agora.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 9 novos casos de infeção, somando um total de 1.401 casos e 19 mortos por Covid-19.

Na região autónoma dos Açores foram registados 9 novos casos nas últimas 24 horas, somando 252 infeções e 15 mortos desde

A região autónoma da Madeira regista mais 1 caso de infeção, com um total de 205 infeções desde o início da pandemia.

Marcelo defende que pandemia torna mais urgente o compromisso de todos com a ONU

O Presidente da República apelou hoje ao compromisso de todos para com o multilateralismo e a ONU, 75 anos depois da sua criação, defendendo que isso se torna ainda mais urgente com as consequências da pandemia de Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa fez este apelo numa mensagem publicada no portal da Presidência da República na Internet por ocasião da reunião de alto nível que decorrerá hoje por videoconferência para comemorar os 75 anos da Organização das Nações Unidas (ONU), aniversário que se celebra no dia 24 de outubro.

"Neste ano em que celebramos os 75 anos da sua assinatura, é tempo de refletir e reafirmar o compromisso das nações, também de Portugal, para com o multilateralismo e as Nações Unidas", escreve Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa defende que esta conjuntura torna "ainda mais premente e atual o compromisso de todos perante os valores da Carta das Nações Unidas".

