Covid-19. Portugal na lista de países europeus com tendência preocupante

Portugal está na lista de países europeus onde, apesar do aumento dos casos de infeção, o número de hospitalizações e mortes é moderado. No mesmo grupo estão países como Dinamarca, França e Holanda.

São estas as conclusões do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças na avaliação de risco publicada esta quinta-feira.

Os países forem divididos em três grupos mediante o risco:

Os que apresentam uma tendência estável e um risco reduzido;

Os que apresentam uma tendência de crescimento do número de casos, mas com risco moderado;

Os que evidenciam os dois fatores elevados.

Portugal está no segundo ao lado do Reino Unido, de França, da Dinamarca ou da Holanda. Segundo o Centro, as medidas de contenção aplicadas na Europa não estão a ser suficientes para reduzir o aumento dos surtos.

Por isso, alerta para o cumprimento rigoroso do distanciamento físico, hábitos de higiene e o uso constante de máscara.

