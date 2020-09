Vacinas contra a Covid-19: entre a Política e a Ciência

São Paulo pode começar a aplicar a vacina da Sinovac já em dezembro. O anúncio foi feito pelo Governador do Estado mais afectado pela pandemia no Brasil. João Doria defendeu, ainda, a obrigatoriedade da vacina, contrariando a posição de Jair Bolsonaro, que defende a não obrigatoriedade do imunizante.

Já nos EUA, os media estão a comparar o número de mortes, mais de 200 mil, com alguns dos eventos mais trágicos que ocorreram no país, como o 11 de setembro.

Entretanto, Donald Trump admite que a Casa Branca pode não aprovar novas diretrizes mais rigorosas impostas pela FDA. O presidente norte-americano sugeriu que a decisão da agência não foi mais do que "uma jogada política".

