O Ministério da Saúde espanhol anunciou esta sexta-feira que nas últimas 24 horas o país registou 4.122 casos de covid-19 e 114 mortes.

Desde o início da pandemia, Espanha contabilizou 716.482 casos positivos e 31.232 mortes devido ao novo coronavírus.

As últimas 24 horas a doença causou um aumento do número de mortes - mais 84 - e também um aumento no número de novos casos de infeção - mais 651.