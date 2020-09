A Federação Portuguesa de Futebol experimentou os testes rápidos no jogo entre Benfica e Sporting de sub-23. Todos os jogadores e árbitros foram submetidos ao teste rápido e todos deram negativo.

No parecer, a Federação diz que comparados com os habituais testes de PCR, os testes rápidos são vantajosos tanto no custo como no tempo necessário para saber o resultado.