Itália regista mais de 1.910 novos casos diários de covid-19

A Itália confirmou 1.912 novos contágios do novo coronavírus nas últimas 24 horas, atingindo um total de 306.235 casos desde 21 de fevereiro, anunciou hoje o ministério da Saúde

Nas últimas 24 horas foram ainda registadas 20 mortes, subindo para 35.801 o total de mortes devido à covid-19 desde que foi decretada a emergência sanitária no país.

O número total de recuperados desde fevereiro ascende a 222.716 (954 nas últimas 24 horas), enquanto o número atual de contágios ativos no país é de 47.718, com 244 internados em unidades de cuidados intensivos e 2.737 hospitalizados, enquanto os restantes permanecem em suas casas.

A Lombardia, a região mais afetada pela pandemia, comunicou 277 novos contágios, e todas as regiões do país comunicaram novos casos, com menos incidência na região de Vale de Aosta (norte), e Molise (sul).