Graça Freitas insiste que não faltou assistência nos surtos em lares de idosos

Graça Freitas esteve esta manhã no Parlamento para esclarecer a actuação da Direção-geral da Saúde no caso dos surtos em lares de idosos, nomeadamente do de Reguengos de Monsaraz.

A responsável garante que nunca houve inação, mas lembrou que os planos de contingência são inúteis se não foram interiorizados.

