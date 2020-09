Santuário de Fátima limita lotação a 6 mil pessoas no 13 de Outubro

O Santuário de Fátima decidiu restringir a lotação a seis mil peregrinos no próximo dia 13 de Outubro. Habitualmente, o santuário recebe cerca de 100 mil pessoas.

O Santuário e a Direção-Geral da Saúde (DGS) estabeleceram um conjunto de medidas adicionais para a Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de Outubro, com o intuito de reforçar o Plano de Contingência em tempo de pandemia.

As medidas adicionais têm como objetivo minimizar o risco de transmissão de infeção do coronavírus entre os participantes nas celebrações desta peregrinação.

A sinalética vai ser reforçada com informações mais específicas, o uso de máscara será obrigatório durante as celebrações, vão ser criados perímetros de segurança e, no recinto, vão ser desenhados círculos no chão onde poderão estar coabitantes.

O acesso ao Recinto de Oração é feito por oito entradas, com diversos meios de controlo.

As deslocações no recinto só podem ser feitas nos corredores assinalados.

Portugal com mais 8 mortes e 825 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A DGS anunciou esta quarta-feira a existência de um total de 1.971 mortes e 75.542 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.963 para 1.971, mais 8 do que na terça-feira.

O número de infetados aumentou de 74.717 para 75.542, mais 825 que na terça-feira.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 337 pessoas, sendo agora o total de recuperados desde o início da pandemia 48.530.