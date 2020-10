13 de outubro. Marcelo considera esforço do Santuário de Fátima louvável

O Presidente da República considera que o número demonstra um esforço da parte do Santuário e da Diocese em se alinhar com as diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

As restrições

As medidas adicionais têm como objetivo minimizar o risco de transmissão de infeção do coronavírus entre os participantes nas celebrações desta peregrinação.

A sinalética vai ser reforçada com informações mais específicas, o uso de máscara será obrigatório durante as celebrações, vão ser criados perímetros de segurança e, no recinto, vão ser desenhados círculos no chão onde poderão estar coabitantes.

O acesso ao Recinto de Oração é feito por oito entradas, com diversos meios de controlo.

As deslocações no recinto só podem ser feitas nos corredores assinalados.