Terapia que Trump recebeu evita complicações da Covid-19

O virologista Pedro Simas explicou, na SIC Notícias, que a terapia de anticorpos que Donald Trump recebeu antes de ser levado para o hospital foi uma medida preventiva.

E adianta que evita complicações graves se for dada numa fase inicial da doença, como aconteceu com Trump.

Donald Trump deixou a Casa Branca a bordo do helicóptero Marine One por volta das 23h20 (hora em Lisboa) para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Trump saiu pelo próprio pé em direção ao helicóptero que o levaria esta sexta-feira para o hospital militar Walter Reed.

O Presidente dos EUA foi hospitalizado menos de 24 horas depois de ter testado positivo para covid-19.

Já no hospital, era madrugada em Lisboa, Trump deixou uma mensagem no Twitter a dizer que achava estar bem e a agradecer todos os votos de melhoras.

TRUMP MANTÉM FUNÇÕES OFICIAIS NO HOSPITAL

De acordo com a Casa Branca, a hospitalização é por precaução e Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.

O TRATAMENTO EXPERIMENTAL

O médico da Casa Branca, Sean Conley, explicou que Trump já recebeu um 'cocktail' experimental de anticorpos desenvolvido pelo laboratório Regeneron, que deu resultados preliminares encorajadores em testes clínicos num pequeno número de pacientes.

TRUMP AGRADECE APOIO

Na sua primeira aparição desde que testou positivo, Donald Trump partilhou no Twitter um vídeo com palavras de agradecimento e encorajamento.

“Quero agradecer a todos pelo tremendo apoio. Queremos garantir que vai correr tudo bem”.

OBAMA DESEJA RÁPIDAS MELHORAS A TRUMP

O antigo Presidente Barack Obama já desejou as melhoras a Donald Trump e à primeira-dama, Melania Trump.

“Quero começar por dizer que estamos no meio de uma grande luta política. E levamos isso muito a sério. Também queremos enviar as melhoras a Trump e Melania. A Michelle e eu esperamos que eles e todos os outros afetados pela covid-19 no país recebam o tratamento adequado”, disse Obama.

Obama relembra ainda que apesar das tensões políticas, “somos tomos americanos e somos todos humanos”.