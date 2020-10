Dez casos de covid-19 confirmados em lar de Vila Nova de Gaia 

Um lar de Vila Nova de Gaia tem 10 casos positivos de covid-19. Entre os infetados, estão todos os utentes do lar.

Os seis idosos estão estáveis e permanecem no lar em recuperação.

A proprietária e três funcionários também testaram positivo e cumprem isolamento em casa.

Para prestar apoio aos idosos, que recuperam na instituição, foram contratados auxiliares ao Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Portugal regista mais 14 mortes e 427 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 14 mortos relacionados com a covid-19 e 427 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.032 mortes e 80.312 casos de infeção, estando hoje ativos 27.568 casos, mais 155 do que na segunda-feira.

A DGS indica que das 14 mortes registadas, 10 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, três na região Norte e uma no Centro de Portugal.

Com o aumento de casos de covid-19, volta-se a falar na importância dos centros de acolhimento para dar condições de isolamento a quem não as tem em casa.

Muitos foram encerrados com a descida do número de casos, mas as estruturas mantiveram-se equipadas e, sempre que é preciso, recebem infetados com o coronavírus.

Em Vila Real, por exemplo, há 50 camas disponíveis.