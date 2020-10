Brasil avança que taxa de transmissão está a baixar

Do Brasil chegam dados animadores: pela primeira vez desde abril, o país conseguiu manter a taxa de transmissão abaixo de um por duas semanas consecutivas.

Já nos EUA Donald Trump decidiu suspender as negociações com os democratas para um novo plano de ajuda para as famílias e empresas afetadas pela pandemia.

