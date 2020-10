Portugal com mais 8 mortes e 944 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário de hoje que há um total de 2.040 mortes e 81.256 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 2.032 para 2.040, mais 8 do que na terça-feira - 5 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 na região Norte, 1 na região Centro e 1 no Algarve.

O número de infetados aumentou de 80.312 para 81.256, mais 944.

Hoje estão ativos 28.179 casos, mais 611 do que na terça-feira.

Nas últimas 24 horas foram hospitalizada mais 32 pessoas, estando no total internadas 764. Nos cuidados intensivos há 104 doentes.

Mais de 1 milhão de mortos e 35,5 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de um milhão e cinquenta mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

