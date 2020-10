As celebrações de 12 e 13 de Outubro vão ter um limite máximo de 6.000 peregrinos. Haverá oito entradas no recinto do Santuário de Fátima, todas elas com acessos controlados.

No chão, os círculos brancos já estão quase todos pintados e servem como indicador para que os peregrinos possam manter o distanciamento social. Em cada círculo podem estar até quatro pessoas, caso sejam coabitantes.

Estas novas regras de distanciamento estarão em vigor já a partir da missa de domingo, dia 11 de outubro.