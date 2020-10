Em Montalegre foram reforçadas algumas medidas de contenção da Covid-19, que agora se estendem a todo o concelho.

Por exemplo, os restaurantes e cafés passam a fechar às 22h00, as feiras foram todas cancelas e está proibida a participação em velórios.

A autarquia está preocupada com a multiplicação dos focos de contágio... depois de surgirem mais casos no centro de saúde e no lar da Sta Casa da Misericórdia.