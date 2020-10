Maioria dos portugueses acredita que o pior da pandemia ainda está para vir 

A grande maioria dos portugueses acredita que o pior da pandemia do novo coronavírus ainda está para vir.

Em comparação com o mês de maio, a percentagem de inquiridos mais pessimistas passou de cerca de metade para perto dos 80%.

É o que revela o estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e para o Expresso, que mostra ainda que a situação económica e financeira está no topo das preocupações. Apenas 5% dos inquiridos não se mostram inquietos com o impacto nas contas.

Quanto ao uso de máscara, a esmagadora maioria dos inquiridos entende que deve ser obrigatório, seja em que espaço for, sempre que não seja possível manter o distanciamento. Na rua e com a devida distância assegurada, a maioria não vê necessidade de impor a máscara.