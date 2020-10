No Hospital de São João a afluência às urgências é cada vez maior 

No grande Porto, a permanência nos hospitais de idosos sem retaguarda familiar está a contribuir para o aumento dos internamentos. Mas a pressão hospitalar começa a fazer-se sentir sobretudo nas urgências, com uma afluência cada vez maior de doentes.

No Hospital de São João, o maior do norte do país, foi ativado o nível 2 do plano de contingência. O acesso às urgências é feito de forma condicionada e o hospital de campanha foi reativado. Só na última sexta-feira, chegaram ao hospital 150 doentes suspeitos. Mais de 30% testaram positivo à covid-19.