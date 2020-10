Trump em evento com 2.000 pessoas garante que está curado da covid-19

Donald Trump reapareceu este sábado publicamente na Casa Branca. Num evento para duas mil pessoas, o Presidente dos Estados Unidos garantiu que recuperou da covid-19 e contra-atacou os que criticam a sua atitude perante a doença.

"Quero que saibam que a nossa nação vai vencer este terrível vírus chinês", insistiu o Presidente norte-americano, perante os apoiantes, muitos com máscara, mas sem considerarem o distanciamento social.

O líder norte-americano garantiu que testou negativo ao coronavírus, mas não divulgou os resultados dos testes.

Na origem da infeção do presidente dos Estados Unidos, terá estado a cerimónia de nomeação de Amy Barret, a nova juíza do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 150 pessoas estiveram nos jardins da Casa Branca, a maioria sem máscaras, nem as devidas regras de distanciamento social.