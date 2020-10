Alegações de Trump sobre "cura" causam confusão, diz especialista em coronavírus

As palavras do presidente norte-americano a congratular-se por superar a covid-19, graças a um tratamento experimental que o próprio descreveu como "cura", podem provocar "muita confusão", considerou esta sexta-feira o especialista em coronavírus Anthony Fauci.

"Depende muito do que queres dizer com remédio, pois essa palavra causa muita confusão", disse o diretor do Instituto Americano de Doenças Contagiosas aos microfones da CBS Radio, que numa fase inicial fazia os briefings da Casa Branca sobre a evolução da pandemia.