Dezenas de pessoas protestam contra o encerramento de pubs e bares em Liverpool

Os vários vídeos partilhados nas redes sociais mostram dezenas de pessoas a bloquear a passagem de um carro da polícia. Depois dos bares terem fechado, muitos quiseram continuar a festa nas ruas e manifestar o seu desagrado perante o encerramento dos pubs.

Para o mayor de Liverpool, as imagens envergonham a cidade. Numa publicação do Twitter, Joe Anderson escreveu ainda que esta é uma das razões pelas quais a região é a única do país a estar no nível mais elevado de restrições para contenção da pandemia.

Liverpool é a terceira cidade europeia com mais doentes de Covid-19 nos hospitais. Para evitar a propagação do vírus, as autoridades locais decretaram o encerramento de bares, pubs, casinos, casas de apostas e ginásios a partir desta quarta-feira.