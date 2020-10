Hospitais de Lisboa sob pressão. "Grande parte da situação podia ter sido evitada"

"Grande parte da situação que estamos a viver hoje podia ter sido evitada se tivéssemos uma estratégia inicial de diluição da pressão que se viu em alguns hospitais". começou por referir o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço.

"O número que casos que temos hoje não deveria estar a criar constrangimento no funcionamento das organizações", garante.

Covid-19. Ocupação dos cuidados intensivos em 67% e capacidade de testagem triplicada

A taxa de ocupação das camas em unidades de cuidados intensivos está em 67%, apesar do agravamento da evolução da pandemia de covid-19, revelou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes.

A capacidade atual do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi realçada face ao que existia em março, com Diogo Serras Lopes a assegurar que estes números podem ser expandidos quase para o dobro, embora isso possa implicar uma suspensão de atividade assistencial não urgente.

REFORÇO DE EQUIPAS DO SNS

O investimento realizado ao longo do ano no SNS foi uma constante na mensagem do secretário de Estado da Saúde, tendo enfatizado a contratação de "mais 5.000 profissionais, entre médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais e técnicos superiores" .

A diretora-geral da Saúde, perante o aumento de casos de infeção e consequente aumento de pressão nos hospitais, explica que está a haver um reforço de equipas nos centros de saúde, que inclui, por exemplo, o recurso a estagiários de enfermagem.