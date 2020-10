Duas turmas de escola no Funchal em quarentena depois de aluno testar positivo à covid-19

Na Madeira, duas turmas de 9º ano da escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, estão de quarentena depois de um aluno testar positivo à Covid-19.

O alarme soou este domingo quando um aluno testou positivo à covid-19. O rapaz foi contagiado pela mãe, recém regressada de uma viagem ao Porto e que, segundo as autoridades regionais, não terá cumprido o protocolo de distanciamento enquanto aguardava os resultados do teste feito à chegado no aeroporto.

O filho ainda foi à escola depois desse contacto com a mãe e, quando se soube que estava positivo, foi acionado o plano de contingência e as turmas de quarentena passam a ter aulas à distância.