Covid-19 na Europa. Quem tem as medidas mais restritivas?

O ministro da Saúde da Bélgica diz que o país está perto de ser atingido por um “tsunami” de casos de covid-19 se o recolher obrigatório imposto ao país não surtir os efeitos desejados. A República da Irlanda foi mais longe e impõe, a partir das 24h00 e por um período de seis semanas, um regime parecido com o confinamento.

O caso da Irlanda

Até ao dia 1 de dezembro, perto de cinco milhões de irlandeses não deverão sair de casa. O teletrabalho foi reativado e o exercício físico apenas é permitido num raio máximo de cinco quilómetros ao redor da habitação.

Todo o comércio não essencial deve fechar portas. Os restaurantes apenas servem em regime de “take away”.

Pessoas sozinhas ou pais solteiros podem relacionar-se com uma outra unidade familiar. A maior diferença face ao confinamento de março e abril são as escolas, creches, alta competição e construção, que se mantêm em funcionamento.

Espanha e Itália: dois dos maiores protagonistas da pandemia na Europa

Os chefes dos Executivos de Espanha e Itália encontraram-se em Roma com o coronavírus no topo da agenda, numa altura em que ambos os países lidam com números máximos de novos casos nesta segunda vaga.

Em Espanha salta a vista a dificuldade de entendimento entre o estado central e as autonomias regionais. Em Itália, as duas regiões mais afetadas, a Lombardia de Milão e a Campânia de Nápoles, solicitaram ao Governo central o recolher obrigatório.

Alemanha

A Alemanha colocou uma sub-região da Baviera, com cerca de 100 mil habitantes, em cordão sanitário. Uma zona alpina, que faz fronteira com Áustria, e regista uma taxa de infeção quatro vezes superior à do resto do país.

Veja também: