Pessoas saudáveis vão ser expostas ao novo coronavírus para acelerar corrida à vacina

O Reino Unido vai ser o primeiro país a realizar um ensaio de infeção humana controlada, onde até 90 pessoas vão ser expostas à covid-19 e o principal objetivo é acelerar a corrida à vacina para a doença.

Este tipo de estudo permite de forma mais rápida testar vacinas, por não ser preciso esperar que as pessoas fiquem expostas ao vírus naturalmente.

Os investigadores garantem que a segurança será a prioridade número um, no entanto todos os planos vão necessitar de aprovação ética e dos reguladores antes do processo avançar.

A abordagem, apesar de ser considerada arriscada, pode produzir resultados mais rápidos do que a pesquisa padrão, em que o processo é ao contrário. A investigação padrão espera que os voluntários que receberam o tratamento adoeçam, neste tipo de ensaio os voluntários recebem o vírus e depois o tratamento, explicam os investigadores.

"Infetar deliberadamente voluntários com um patógeno humano conhecido nunca é feito levianamente", disse Peter Openshaw, co-investigador do estudo. "No entanto, estes estudos são extremamente informativos sobre uma doença, mesmo numa tão bem estudada como a Covid-19.''