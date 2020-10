Covid-19 no mundo. Austrália regista novo caso de reinfeção

Um novo caso de reinfeção por coronavírus foi registado na Austrália. O paciente, que tinha sido diagnosticado com o vírus em julho, voltou a testar positivo. Foi o único teste positivo registado em Melbourne, esta terça-feira

As autoridades sanitárias australianas estão a analisar o caso. Tanto quanto se sabe, terão surgido, pelo menos, cinco pessoas reinfetadas com Covid-19 no mundo. A comunidade científica diz que são uma gota no oceano das mais de 40 milhões de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

Na Índia foi anunciado um novo teste rápido e barato que pretende alargar a capacidade de análise à população mais pobre e que vive nas regiões mais remotas. A capital Nova Deli registou mais 54 mil casos e 717 mortes.

No México, onde há quase um milhão de infetados, a população não sabe como poderá homenagear os antepassados. O dia dos Mortos, uma das mais importantes celebrações do país, está a aproximar-se, mas, até ordem em contrário, os cemitérios mantêm-se fechados para evitar ajuntamentos.