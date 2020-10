Covid.19. Escolas de Borba e Vila Viçosa fecham esta sexta-feira

Todos os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Borba e Vila Viçosa vão encerrar esta sexta-feira.

A decisão foi tomada após recomendação do delegado de saúde local, devido aos surtos de covid-19 nas duas localidades.

Segundo a Câmara Municipal de Vila Viçosa, o concelho regista sete dezenas de pessoas infetadas. Já o concelho de Borba tem pelo menos 24 casos ativos.

Governo proíbe circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.

A decisão foi anunciada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Cada cidadão não pode circular entre concelhos, como aconteceu no passado", revelou a ministra, explicando que a medida entra em vigor entre as 00:00 de 30 de outubro até dia 3 de novembro.

A decisão de limitar a circulação de passageiros surge pouco mais de uma semana após o Conselho de Ministros ter anunciado o regresso da situação de calamidade.

"O Governo tem consciência de que este é um fim de semana muito relevante para muitos portugueses, mais no Norte e no centro do que no Sul, mas é-o para muitas famílias", reconheceu a ministra da Presidência.

PORTUGAL COM MAIS 3.270 CASOS DE COVID-19 E 16 MORTES NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 16 mortes e 3.270 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.229 para 2.245, mais 16 do que na quarta-feira.

Dos 3.270 novos casos, 1.954 são na região Norte, 936 em Lisboa e Vale do Tejo, 281 na região Centro, 56 no Alentejo, 28 no Algarve, 12 na Madeira e três nos Açores.

O número de infetados subiu de 106.271 para 109.541, mais 3.270 em apenas 24 horas.