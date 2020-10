Portugal com mais 3.270 casos de Covid-19 e 16 mortes nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 16 mortes e 3.270 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.229 para 2.245, mais 16 do que na quarta-feira.

Dos 3.270 novos casos, 1.954 são na região Norte, 936 em Lisboa e Vale do Tejo, 281 na região Centro, 56 no Alentejo, 28 no Algarve, 12 na Madeira e três nos Açores.

O número de infetados subiu de 106.271 para 109.541, mais 3.270 em apenas 24 horas.

Em vigilância, permanecem 55.809 contactos, menos 73 do que na quarta-feira.

Os dados divulgados esta quinta-feira revelam ainda mais 1.293 casos recuperados, perfazendo 64.531.

Já os casos ativos são agora 42.765, mais 1.961 em comparação com o dia anterior.

Em internamento estão 1.365 pessoas, mais 93 do que na quarta-feira. Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 200 doentes, mais 13 do que no dia anterior.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 49.825 homens e 59.716 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.138 eram homens e 1.107 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.

"Foi aprovada a resolução que determina a proibição de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 23h59 de dia 3 de novembro, e que define um conjunto de medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade decorrente da pandemia da doença COVID-19", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Governo anuncia medidas para conter surtos de Covid-19 no Vale do Sousa

António Costa afasta hipótese de cerca sanitário ou confinamento nos concelhos mais afetados na região do Vale do Sousa. mas avançou com medidas para combater a subida do número de casos.

Os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, que têm registado um aumento significativo do número de casos de Covid-19, terão medidas específicas, como o dever de permanência no domicílio, à excepção de quem trabalhe ou tenha de frequentar escolas..

Nestes três concelhos, todos os estabelecimentos encerram às 22:00 e o teletrabalho é obrigatório.

Perante o agravamento da pandemia Marcelo Rebelo de Sousa diz-se preocupado e pede bom senso.

As novas infeções pelo SARS-CoV-2 podem ultrapassar esta semana a "barreira dos dois mil casos" na região Norte, alertaram esta quinta-feira especialistas, afirmando que o atual índice de transmissibilidade (o designado RT) "permite um descontrolo rápido".

