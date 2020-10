Governo proíbe circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.

A decisão foi anunciada há instantes pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Cada cidadão não pode circular entre concelhos, como aconteceu no passado", revelou a ministra, explicando que a medida entra em vigor entre as 00:00 de 30 de outubro até dia 3 de novembro.

Veja em direto a emissão da SIC Notícias:

Direto

A decisão de limitar a circulação de passageiros surge pouco mais de uma semana após o Conselho de Ministros ter anunciado o regresso da situação de calamidade.

Esta é a segunda vez que é decretada a proibição da circulação entre concelhos desde o início da pandemia. A primeira ocorreu entre

Foi também decretado Dia de Luto Nacional a 2 de novembro como forma de prestar homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia.

FELGUEIRAS, LOUSADA E PAÇOS DE FERREIRA COM MEDIDAS ESPECÍFICAS

Os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, que têm registado um aumento significativo do número de casos de Covid-19, terão medidas específicas, como o dever de permanência no domicílio a partir das 00:00 de sexta-feira, à excepção de quem trabalhe ou tenha de frequentar escolas..

Nos três concelhos ficam também em vigor a proibição de quaisquer eventos com mais de cinco pessoas, bem como a obrigatoriedade de os estabelecimentos encerrarem às 22:00.

Ficou ainda definido o teletrabalho obrigatório para todas as funções que o permitam.

No que toca às restantes medidas, destaque para uma nova dispensa de cobrança de taxas moderadoras no SNS, a partir de 1 de janeiro, e uma redução no preços das portagens nas autoestradas A4 – Sendim/Águas Santas, A4 – Túnel do Marão, A4 – Vila Real-Bragança (Quintanilha), A13 – Atalaia (A23)/Coimbra Sul, A13-1, A17 – Mira/Aveiro Nascente (IP5), A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 – Freixieiro/Ermida (IC 25) e A42.

Costa recusa cordão sanitário em Lousada, Paredes, Felgueiras e Paços de Ferreira

António Costa reuniu-se esta quarta-feira com os autarcas de Lousada, Paços de Ferreira e Felgueiras - o autarca de Paredes não esteve presente na reunião - devido ao aumento do número de novos casos de infeção. O primeiro-ministro recusou a hipótese de aplicar um cordão sanitário aos quatro concelhos.

“Não está em causa nem nenhuma cerca sanitária, nem nenhum confinamento obrigatório”, disse Costa no final da reunião.

Costa explicou ainda que o que está em causa são “medidas que visam conter as expansão da pandemia”.