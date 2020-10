Hospital de Gaia esgotou lotação nos cuidados intensivos

A pressão nos hospitais do norte do país continua a aumentar. O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa chegou a 100 internados com Covid-19. O Hospital de Vila Nova de Gaia já esgotou a lotação máxima nos cuidados intensivos.

O "estica e encolhe" dos serviços tem sido uma gestão diária dos hospitais que obedece ao número crescente de casos de Covid-19

No Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, na quarta-feira foram canceladas 3 cirurgias, a lotação máxima dos cuidados intensivos esgotou com 12 doentes. Foi necessário libertar camas de outro serviço.

A urgência do hospital também está sobrecarregada com mais de 400 atendimentos por dia. O Hospital pede aos utentes que só se desloquem à urgência os casos mais graves.

Na última semana os casos de covid-19 dispararam no Vale do Sousa.

A região tem o maior número de infetados por 100 mil habitantes, à frente de Lisboa ou do Porto

A pressão sobre o Hopsital Padre Américo, em Penafiel, é enorme. Uma das dificuldades tem sido a elevada procura para realizar o teste à covid-19